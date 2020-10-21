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Aktüel 2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
Aktüel

2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:08:27 -
2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

TBMM (AA) - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 14.30'da TBMM Plan ve ve Bütçe Komisyonunda başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla görüşülmesine başlanacak 2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olma özelliğini taşıyor.

Komisyon toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde gazeteciler salondan görüntü ve fotoğraf çekti.

Oturma planı, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak düzenlendi. Haber ajanslarının muhabirlerinin dışında gazete ve televizyon muhabirleri ile bürokratların toplantıyı takip edebilmesi için ayrıca bir salon daha oluşturuldu.

Ayrıca, toplantının yapılacağı salon ile bürokratların ve gazetecilerin yer alacağı bölüme kurulan barkovizyon üzerinden konuşmacı milletvekilinin görüntüleri de aktarılacak.



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