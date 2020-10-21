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Aktüel 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı
Aktüel

2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:20:02 -
2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

TBMM (AA) - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Komisyon Başkanı Elvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bütçe müzakerelerinin yaklaşık bir aylık sürede, oldukça yoğun bir tempoda devam eden toplantılarla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde birtakım ilave tedbirler aldıklarını anlatan Elvan, görüşmelerin mevcut komisyon salonununda ya da başka bir salonda veya on-line sistem üzerinden yapılması gibi bazı alternatifleri kapsamlıca değerlendirdiklerini belirtti. Elvan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Elvan, salona girişler için özel turnike ve giriş kartları ayarlandığını, küçük salonda ise görüşmelerin bürokratlar ve danışmanlar tarafından canlı takip edilmesi için bir sistem kurulduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmelerinin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından komisyona sunumuyla başlayacağını söyleyen Elvan, sunumdan sonra verilecek 5 günlük aranın ardından 27 Ekim Salı günü 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi. Elvan, 28 Ekim Çarşamba günü TBMM bütçesinin ele alınacağını, 4 günlük aranın ardından da 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren takvimde yer alan bakanlık ve kurumların bütçe ve kesin hesaplarının görüşüleceğini söyledi.

Görüşmeleri 24 Kasım 2020 Salı günü tamamlamayı planladıklarını belirten Elvan, cumartesi ve pazar günlerinde komisyon çalışmasının olmayacağını ifade etti.

Elvan, bütçe görüşmelerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Usül tartışmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunuşu başladı.


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