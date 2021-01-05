2021 yılı araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi. Peki 2021 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
2021 Araç muayene fiyat listesi
-Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 189,98 TL
-Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 372,88 TL
-Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 503,86 TL