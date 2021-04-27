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Aktüel 2021 Yetim Raporu yayımlandı
Aktüel

2021 Yetim Raporu yayımlandı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:52:00 - 2021-04-27 15:00:19

Dünya üzerinde nice mahrumiyetler içerisinde savaşlar, doğal afetler, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle milyonlarca çocuk yetim bulunuyor. Bu çocuklarımızın yarısı her türlü ilgi ve alakadan yoksun bir şekilde, sığınacakları bir yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşıyorlar. Velisiz, sahipsiz olan çocuklarımız ise maalesef organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk ediliyor.

UNICEF verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve/veya yetim kalmakta; yine uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarında. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koymakta.

Bugün Dünya Yetimler Günü

Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlere dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bir başvuruda bulundu ve her yıl Ramazan’ın 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmasını sağladı. Dünya Yetimler Günü, önceki yıllarda farklı ülkelerdeki 15 yetimin Türkiye’ye getirilmesiyle kutlanıyordu fakat etkisini sürdüren koronavirüs nedeniyle bu yıl da yapılamadı.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı. İlgili raporda; Yetim ve Yetimlik, Sosyal Yetimlik ve Çocuk İstismarı, Dünyada Yetimlerin Durumu, Çocuk Yoksulluğunun Sonuçları, Koronavirüs Sürecinin Unutulanları: Mülteci Çocuklar ve Yetim Çocuklar İçin Eğitimin Önemi gibi konular işlendi.

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