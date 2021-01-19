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Eğitim 2021 YDS ne zaman? YDS başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

2021 YDS ne zaman? YDS başvuruları ne zaman başlıyor?

YDS ne zaman? ÖSYM 2021 sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini duyurdu. 2021 YDS/1 sınav tarihi açıklandı! Peki, 2021 YDS/1 başvuruları ne zaman alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:08:00 -
2021 YDS ne zaman? YDS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla 2021 sınav tarihleri netleşti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu. 2021 YDS ne zaman?

2021 YDS ne zaman?

YDS/1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS/1 başvuruları ne zaman alınacak?

25 Şubat-8 Mart tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/1 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 16 Mart olarak açıklandı.

YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Nisan'da gerçekleştirilecek olan YDS/1 sınavının ardından sonuçların 11 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.

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