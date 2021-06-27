2021 TYT 13. sorusu nedir? 221 TYT soru ve cevapları!

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erdi. TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözdü. Sosyal medyada özellikle de 2021 TYT 13. soru gündem oldu. 2021 TYT 13. soru toplum sözleşmesinden bahsettiği sosyal medya üzerinden paylaşılmakta.

YKS 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı?

Bugün yapılan AYT sınavının tamamlanmasıyla birlikte YKS 2021 soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.