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Eğitim 2021 TYT 13. sorusu nedir? 221 TYT soru ve cevapları!
Eğitim

2021 TYT 13. sorusu nedir? 221 TYT soru ve cevapları!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ÖSYM tarafınan gerçekleştirilen YKS sınavında ter dökmekte. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı tamamlandı. YKS sınavına giren adaylar 120 soru için 135 dakika süre zarfından TYT sınavında yer alan testleri cevapladı. TYT sınavına gidenler 2021 TYT soru ve cevaplarını merak ediyor. Sosyal medyada özellikle de 2021 TYT 13. soru gündem oldu. Peki 2021 TYT 13. sorusu nedir? 2021 TYT 13. soru neydi? 2021 TYT 13. soru nasıldı?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:57:00 - 2021-06-27 09:58:05
2021 TYT 13. sorusu nedir? 221 TYT soru ve cevapları!

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erdi. TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözdü. Sosyal medyada özellikle de 2021 TYT 13. soru gündem oldu. 2021 TYT 13. soru toplum sözleşmesinden bahsettiği sosyal medya üzerinden paylaşılmakta.

YKS 2021 soru ve cevapları yayınlandı mı?

Bugün yapılan AYT sınavının tamamlanmasıyla birlikte YKS 2021 soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.

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