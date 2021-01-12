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Ekonomi 2021 Tereyağı fiyatları ne kadar oldu? Zamlı fiyat
Ekonomi

2021 Tereyağı fiyatları ne kadar oldu? Zamlı fiyat

Son günlerde gelen zamlarla birlikte ülkemizde çok fazla talep edilen tereyağına da ortalama %55 oranında zam geldi. Peki tereyağın son fiyatı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 12:26:00 -
2021 Tereyağı fiyatları ne kadar oldu? Zamlı fiyat

2021 Ocak ayı itibarıyla fiyatlarına ortlama %55 zam gelen tereyağı fiyatı 2020'nin son günlerinde 54 TL iken bugün ise bazı marketlerde aynı marka tereyağının 84 TL’ye satıldığı görüldü.

Tereyağ üretim miktarı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de 71 bin ton miktarınca tereyağı üretildi. Ancak üretim miktarı iç talebe yetmeyince aynı dönemde 8 bin ton ithalat yapıldı. Bunun için 31.6 milyon dolar sarf edildi.

İthal tereyağı genellikle yerli tereyağına karıştırılıyor ve yüzde 50'yi aşmadığı için menşei yerli yazmaya devam ediyor. En çok ithalat gerçekleştirilen ülke ise İrlanda oldu.

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