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Ekonomi 2021 Temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?
Ekonomi

2021 Temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak olan zamlar bir süredir merakla bekleniyordu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, memur maaşları ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 2021 temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 20:54:00 -
2021 Temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Her yıl kamu görevlileri ve emeklilerin memur maaşlarına belirli oranlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zam yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendiğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

UNVAN VE DERECE

2020 Temmuz

2021 Ocak

Vali

13.818

14835

Genel müdür (1/4)

13.891

14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

7.301

7.839

Memur (Lisans - 9/1)

4.509

4.841

Öğretmen (1/4)

5.634

6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

12.712

13.648

Başkomiser (3/1)

7.296

7.833

Polis memuru (8/1)

6.388

6.859

Uzman doktor (1/4)

8.675

9.314

Hemşire (Lisans - 5/1)

5.465

5.868

Mühendis (1/4)

7.452

8.001

Teknisyen (Lise - 11/1)

4.692

5.038

Araştırma görevlisi (7/1)

7.075

7.596

Vaiz (1/4)

5.854

6.285

Avukat (1/4)

7.115

7.639

En düşük memur maaşı

4.230

4.542

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