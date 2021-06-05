Her yıl kamu görevlileri ve emeklilerin memur maaşlarına belirli oranlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zam yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendiğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 temmuz memur maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.