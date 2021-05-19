Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi, merak konusu oldu. Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. 2021 Süper Kupa finali ne zaman?

Beşiktaş Süper Kupa finalinde kiminle karşılaşacak?

Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor olacak. Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanmasından dolayı Türkiye Kupası’nda final oynayan takımla oynanacak.

Süper kupa finali ne zaman?

Süper Kupa müsabakası tarihi henüz TFF tarafından açıklanmadı. Karşılaşmanın tarihinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.