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Spor 2021 Süper Kupa finali ne zaman?
Spor

2021 Süper Kupa finali ne zaman?

2021 Süper Kupa finali ne zaman? Süper Lig'in averajla Galatasaray'ın önünde şampiyon tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı ve sezonu çifte kupayla tamamladı. 3 gün arayla 2 kez zafer kazanan Beşiktaş'ta taraftarlar, TFF Süper Kupa ile ilgili araştırmalara başladı. İşte TFF'den gelen son bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-05-19 20:00:00 -
2021 Süper Kupa finali ne zaman?

Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi, merak konusu oldu. Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. 2021 Süper Kupa finali ne zaman?

Beşiktaş Süper Kupa finalinde kiminle karşılaşacak?

Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor olacak. Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanmasından dolayı Türkiye Kupası’nda final oynayan takımla oynanacak.

Süper kupa finali ne zaman?

Süper Kupa müsabakası tarihi henüz TFF tarafından açıklanmadı. Karşılaşmanın tarihinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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