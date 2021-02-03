2021 Şubat kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama

Birçok vatandaşın merakla beklediği Ocak ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14.97, aylık %1.68 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyonun açıklanması ev sahipleri ve kiracıların dikkatini çekti. Çünkü bu ay kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak ayında enflasyon yıllık %14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise %12.53 rakamı belirlendi. Böylece kira zam oranı %12.53 oldu.