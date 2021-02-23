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Otomotiv 2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatları
Otomotiv

2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatları

Son günlerde dolardaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarındaki etkisi gözükmeye başladı. Bazı modellerde 30 bin TL’ye kadar indirim gerçekleşti. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler son fiyatları merak ediyorlar. 2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatları kaç TL? İşte araç fiyatlarında son durum…

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:18:00 -
2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatları

Geçtiğimiz sene dolar fiyatları zirveyi gördü. Yeni yıl ile birlikte döviz kurlarında düşüş yaşandı ve halen daha devam ediyor. 8.85 TL'ye kadar yükselen dolar 6.92 TL’ye kadar düştü. Bu düşüşlerin sıfır araç fiyatlarına etkisi oldu. Araç sahibi olmak isteyenler sıfır araç fiyatlarını araştırıyorlar. Peki 2021 sıfır araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatlarında son durum nedir?

Sıfır araç fiyatlarında indirim gerçekleşmesine neden olanlardan biri de markaların stoklardaki araçları hızla tüketmek istemesidir. Markaların bir çoğu da yeni fiyat listelerinde indirimi belli etmezken, kampanya, nakit indirimi gibi farklı listelerde gösteriyor. Mesela Citroen C3 FEEL 164 bin TL iken kampanyalı fiyat ile 151 bin 500 TL’ye satışa çıkarıldı. 

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