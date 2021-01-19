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Yaşam 2021 resmi tatilleri! 2021'de kaç gün tatil yapılacak?
Yaşam

2021 resmi tatilleri! 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

Resmi tatiller 2021 | 2021 yılı tatil planlarını yapacak olanlar bu sene kaç gün tatil yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021’de kaç gün resmi tatil? 2021 dini bayram tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:43:00 -
2021 resmi tatilleri! 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

Milli dini bayram tarihleri 2021 | Milyonlarca kişi 2021 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını araştırıyor. 2021 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Cuma günü yapıldı. Bu yıl vatandaşlar 12 gün daha resmi tatil yapacak. Peki, resmi tatiller ne zamana denk geliyor?

2021 resmi tatilleri! 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

2021 yılı içerisinde milli ve dini bayramlarıyla birlikte 12 gün izin yapılacak. Elbette ramazan ve kurban bayramlarında arife ve hafta sonları tatile eklenirse süreç daha da uzayacaktır. Şimdilik bu konuda bir netlik yok. İşte, 2021 resmi tatilleri listesi:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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