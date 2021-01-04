  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 2021 resmi tatil takvimi nasıl? Bu yıl tatil günleri belli oldu
Yerel

2021 resmi tatil takvimi nasıl? Bu yıl tatil günleri belli oldu

Yeni yılın gelmesi ile birlikte 2021 resmi tatil takvimi merak edilenler arasında yerini aldı. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta uygulandı. Takvime göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar toplam 25 gün resmi tatil yapabilecek. Peki, bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil takvimi…

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:41:00 -
2021 resmi tatil takvimi nasıl? Bu yıl tatil günleri belli oldu

Yeni yıla girmemizle beraber kamuda veya özel sektörde çalışanların resmi tatil günleri ne zaman olacağı merak konusu oldu.


2021 yılı resmi tatil günleri


1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili - Cuma gününe denk geliyor.
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Cuma gününe denk geliyor
1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü - Cumartesi gününe denk geliyor.
19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Çarşamba gününe denk geliyor.
2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe - Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 - Perşembe gününe denk geliyor.
2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz - Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma'ya denk geliyor
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı - Pazartesi gününe denk geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kov..
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay