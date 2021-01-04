2021 resmi tatil takvimi nasıl? Bu yıl tatil günleri belli oldu
Yeni yılın gelmesi ile birlikte 2021 resmi tatil takvimi merak edilenler arasında yerini aldı. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta uygulandı. Takvime göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar toplam 25 gün resmi tatil yapabilecek. Peki, bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil takvimi…
Yeni yıla girmemizle beraber kamuda veya özel sektörde çalışanların resmi tatil günleri ne zaman olacağı merak konusu oldu.
2021 yılı resmi tatil günleri
1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili - Cuma gününe denk geliyor.
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Cuma gününe denk geliyor
1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü - Cumartesi gününe denk geliyor.
19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Çarşamba gününe denk geliyor.
2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe - Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 - Perşembe gününe denk geliyor.
2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz - Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma'ya denk geliyor
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı - Pazartesi gününe denk geliyor