ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, her yıl askeri öğrenci adaylarının girdiği 2021 MSÜ sınavının tarihi merak ediliyor. Peki, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman?

2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne personel yetiştirmek için askeri öğrenci alımı yapan Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) 2021 yılında başvuru yapmak isteyenler MSÜ sınavı ne zaman 2021? sorusuna yanıt arıyordu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu da duyurdu.

Değerli adaylarımız,

01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir.