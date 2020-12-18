2021 Memur emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri! 021 yılında memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yakından takip ediliyor. Milyonların merakla beklediği "2021 yılı memur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon farkı ile en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?" soruların yanıtlarına ilişkin detaylar haberimizde.

2021 Memur emekli maaşı

020-2021 yıllarında maaşlarda yapılacak artış için toplantı düzenleniyor. Devam eden toplantılarda maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de konuşuluyor.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Memura yüzde 3 ek zam

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 7 zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

4 Ocak'ta belli olacak

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.