2021 MEB EKYS ne zaman?
2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek Müdür ve Müdür Yardımcıları alınmaktadır. Bu alımlar için Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme sınavı düzenlenmektedir. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok öğretmen 2021 yılı için EKYS yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bu sorunun yanıtı ÖSYM tarafından 2021 yılının sınav takviminin yayımlanması ile belirlenmiş oldu. 2021 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı ne zaman?
2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek Müdür ve Müdür Yardımcıları alınmaktadır. Bu alımlar için Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme sınavı düzenlenmektedir.
2021 MEB EKYS ne zaman?
2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021 MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde düzenlenecektir. Adayların başvuruları, 05-11 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. 6 gün sürecek olan başvuru sürecinde başvuruyu yapamayan adaylar için 16 Şubat 2021 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. 2021 EKYS sonuçları ise 7 Nisan 2021 tarihinde duyurulacaktır.
Yönetici adayları sınava başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin internet adresinden gerçekleştirebilecekler.
EKYS sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM’nin yayımlamış olduğu sınav takviminde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına dair yalnızca sınavın uygulanacağı tarihlerle ilgili bilgileri paylaşıldı. EKYS 2020 sınav ücreti için 220 TL verilmişti. Sınav ücreti için yapılacak zamların %20 oranında olduğu düşünülürse 250-270 TL civarında olması bekleniyor.