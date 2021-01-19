2021 MEB EKYS ne zaman?

2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek Müdür ve Müdür Yardımcıları alınmaktadır. Bu alımlar için Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme sınavı düzenlenmektedir. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok öğretmen 2021 yılı için EKYS yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bu sorunun yanıtı ÖSYM tarafından 2021 yılının sınav takviminin yayımlanması ile belirlenmiş oldu. 2021 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı ne zaman?