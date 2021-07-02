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Eğitim 2021 LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Eğitim

2021 LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 2021 Merkezi Sınav Puanına Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı), 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) listesini yayınladı. İşte 2021 LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Yeniakit Publisher
2021-07-02 22:59:00 -
2021 LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS tercih robotu 2021 yüzdelik dilime göre ve puana göre erişime açıldı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak kazandı. Adaylar istedikleri okulların kontenjan bilgisi ve yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini gerçekleştirecek.

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2021

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

2021 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYIN

YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2020 yılına ait olup 2021 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.

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