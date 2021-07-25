2021 LGS tercih sonuçları öğren! MEB 2021 LGS yerleştirme sonuçları sorgula

Son dakika… 2021 LGS tercih sonuçları öğren! MEB LGS 1. nakil sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 6 Haziran’da LGS sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ise 30 Haziran’da erişeme açıldı. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra Mili Eğitim Bakanlığı merkezi sınav sonuçlarına ve yerel yerleştirme ile 5-16 Temmuz tarihleri arasında 2021 LGS tercih ve yerleştirmeleri aldı. LGS 2021 tercihlerini yapan öğrenciler Kurban Bayramı tatili boyunca 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 sonuçları açıklandı mı? MEB LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı mı? soruları sorulur oldu. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Temmuz’da başlayan 2021 LGS tercihleri 16 Temmuz'da sona erdi. LGS tercihlerinin yapılması sonrası liseye yerleşmeyibekleyen öğrenciler 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? LGS yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak? gibi soruları sormakta. MEB 2021 LGS yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2021 LGS ilk yerleştirme sonuçları 26 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. 2021 LGS yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. MEB 2021 LGS yerleştir sonuçları için tıklayın

lise nakilleri ne zaman yapılacak?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.