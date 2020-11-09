2021 LGS ne zaman? | LGS 2021 ne zaman yapılacak?
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi 2021 yılı LGS'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, LGS bu sene ne zaman yapılacak?
LGS ne zaman? | Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav tarihi merak ediliyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
2021 LGS ne zaman? | LGS 2021 ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı.