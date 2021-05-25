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Ekonomi 2021 kurbanlık fiyatları | Büyükbaş kurbanlık ne kadar?
Ekonomi

2021 kurbanlık fiyatları | Büyükbaş kurbanlık ne kadar?

Küçükbaş kurbanlık fiyatları | Gözler kurban bayramına çevrildi. Kurban kesmeyi düşünenler büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl büyükbaş kurbanlıklar ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:19:00 -
2021 kurbanlık fiyatları | Büyükbaş kurbanlık ne kadar?

Kurban bayramı bu yıl temmuz ayına denk geliyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler ise bütçelerini ayarlayabilmek için kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıklar ne kadar oldu? Bu sene küçükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?

2021 kurbanlık fiyatları | Büyükbaş kurbanlık ne kadar?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar bütçelerini ayarlayabilmek için kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 yılında kurbanlıklar ne kadar oldu? 2020 yılında büyükbaş havyanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. 2020'de canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta ise 20-35 lira arasında değişiyordu. 2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı    

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

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İSLAM

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