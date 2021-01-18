2021 KPSS sınav tarihi KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS sınav tarihleri ne zaman? KPSS 2021 ÖABT, Alan Bilgisi, Genel Kültür Genel Yetenek hangi gün? ÖSYM bugün 2021 sınav takvimini açıkladı. KPSS 2021 sınavları da belli oldu. Bu gelişmenin hemen ardından "2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans sınavı ne zaman?" soruları yanıt buldu. İşte 2021 KPSS hakkında detaylar...
KPSS 2021 sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memuru olabilmek amacıyla ilk adımı atmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini dikkate alacak.
KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.
2021 KPSS sınav tarihi
KPSS 2021 sınav tarihleri belli oldu. Buna göre;
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde,
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan duyurdu
Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı ÖSYM sınav takviminin "https://osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.
İşte Halis Aygün'ün açıklaması;
''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.
Adaylarımıza başarılar dilerim.''