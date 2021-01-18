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Eğitim 2021 KPSS önlisans ne zaman?
Eğitim

2021 KPSS önlisans ne zaman?

2021 Yılı içinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların merakla beklediği 2021 KPSS önlisans sınavının yapılıp yapılmayacağı merak kazandı. 2021 KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:12:00 -
2021 KPSS önlisans ne zaman?

2021 KPSS önlisans olacak mı? Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı ÖSYM sınav takviminin "https://osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.

2021 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

2021 KPSS Önlisans başvuruları da 2020 yılında KPSS sınavı yapıldığından dolayı 2021 KPSS sınavı gerçekleşmeyecek. 

2021 KPSS sınav tarihleri

KPSS 2021 sınav tarihleri belli oldu. Buna göre;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.

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