2021 KPSS ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS 2021 Genel Kültür Genel Yetenek sınavı tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memuru olmak isteyen adaylar 2021 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlere göre PSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 2021 KPSS ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?
Tüm adayların katıldığı 2021 Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adayların kendi alanlarından sorumlu oldukları 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 7 ve 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,
ÖABT 2021 ne zaman?
Öğretmen adaylarının katıldığı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.