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Eğitim 2021 KPSS lisans başvurusu KPSS 2021 lisans sınav tarihi
Eğitim

2021 KPSS lisans başvurusu KPSS 2021 lisans sınav tarihi

KPSS 2021 lisans sınav tarihleri ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Memuruiyete yönelik hazırlıklarını sürdüren pek çok kişinin merakla beklediği KPSS lisans sınav tarihleri netlik kazandı. İşte 2021 KPSS lisans başvurusu KPSS 2021 lisans sınav tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:57:00 -
2021 KPSS lisans başvurusu KPSS 2021 lisans sınav tarihi

ÖSYM’nin açıklaması 2021 yılında KPSS sınavlarına katılmayı düşünen adayların hangi tarihlerde sınav olacağını gösterdi. KPSS lisans başvurusunda bulunacak adaylar KPSS lisans başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor.

2021 KPSS lisans başvurusu ne zaman?

KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak.

KPSS 2021 lisans sınav tarihi

KPSS 2021 sınav tarihleri belli oldu. Buna göre;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.

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