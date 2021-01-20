Kızılay, doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı her olaya el atmaktadır. Kızılay, bu yıl bünyesine 100 işçi alımı yapacak. Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, alımın detayları hakkında bilgiler paylaştı.

2021 Kızılay personel alımı ne zaman?

Kızılay Şube Başkanı Soylu alımlara ilişkin, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını ifade etti.

Ramazan Soylu konuya ilişkin fabrikaların haziran ayında üretime hazır hale geleceğini ve Kızılay Genel Müdürlüğü’nün internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvuruları alacaklarını belirtti. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alımı yapılacağını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Soylu, daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personellerin alımı yapılacağını da ifade etti.

Başkan Ramazan Soylu, 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedeflediklerini ve yan sanayi ile birlikte bu sayı daha da artacağını söyledi. Ramazan Soylu son olacak “Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Kızılay ilanları için başvuru nereden, nasıl yapılır?

Başvurular internet adresi üzerinden alınmaktadır.