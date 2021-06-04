2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav sonuçları belli oldu mu?
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımlarının sınav sonuçları merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere jandarma uzman erbaş alım sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav sonuçları belli oldu mu ve sınav sonucuna nereden bakabilirim?
2021 yılı Sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru işlemleri 21 Ocak ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Jandarma uzman erbaş alımı için sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını bekliyorlar. Beklenilen açıklama Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav sonuçlarına nereden bakabilirim?
Jandarma uzman erbaş alımı için sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını internette araştırıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden ulaşabilirler.