2021 İSG sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM 2021 sınav takvimi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak?

İSG olarak bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girecek olan adayların 2021 yılında ne zaman sınav olacakları belli oldu.

2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı 2021 yılında da 2 kez yapılacak.

İlk İSG sınavı 9 Mayıs 2021 günü gerçekleştirilecek. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.

ÖSYM, 2021 yılı sınav takviminde sınavların tarihlerini açıklarken koronavirüs salgınına dair uyarıda bulundu. ÖSYM, koronavirüs salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması halinde 2021 Yılı Sınav Takviminin güncellenebileceği yönünde açıklamalarda bulundu.