2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman? İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

İOKBS, eğitim hayatını devam ettirebilmek adına maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin girdiği devlet destekli burstur. Açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS, İlköğretim 5, 6, 7 ve 8 sınıfları için destek verirken Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12 sınıfları için destek veriyor.

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

2021 İOKBS bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

MEB bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.