2021 Hac kura tarihi ne zaman?

Hac ve Umre ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar için bu yıl Hac ve Umre kuraları ne zaman çekileceği merak ediliyor.

Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kuraların hangi tarihte çekileceğini araştırıyor.

İl müftülüklerini konu ile ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan konuştu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın süreç ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerileri alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın aldığı kararın ardından 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredileceği belirtirken hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edileceği de açıklamıştı.

2021 yılı Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için kontenjanlara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.