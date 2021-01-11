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Ekonomi 2021 Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Son gün…
Ekonomi

2021 Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Son gün…

Koronavirüs döneminin en çok etkilenenleri arasında esnaflar da yer alıyor. Bu sebeple esnafa kira desteği yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Esnafa kira desteği için son tarih bugün saat 23.59 olarak belirlenmişti. Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Esnafa kira desteği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:51:00 -
2021 Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Son gün…

Bakan Pekcan’ın bildirdiğine göre esnafa kira yardımı süresinin 11 Ocak tarihine kadar uzatılmıştı. Başvurular bugün itibariyle sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyenler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 saat 23.59'a kadar…

Başvurular nasıl yapılıyor?

Kira desteğinden faydalanmak isteyenlerin başvuruları E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Hizmetleri adı altında bulunan "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" üzerinden yapılacak.

Başvuru sonuçları ise E-Devlet üzerinden açıklanacak.

Kira desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre büyükşehirler için kira yardımı 750 TL olup, diğer şehirlerde 500 TL olacak. Yardımlar 3 ay boyunca yapılmaya devam edilecek.

İşyerinin kirası, kira desteğinin altındaysa, kira bedeli kadar destek verilecek.

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