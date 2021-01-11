2021 Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Son gün…

Koronavirüs döneminin en çok etkilenenleri arasında esnaflar da yer alıyor. Bu sebeple esnafa kira desteği yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Esnafa kira desteği için son tarih bugün saat 23.59 olarak belirlenmişti. Esnafa kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Esnafa kira desteği ne kadar?