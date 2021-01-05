Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücreti açıklamasının ardından, engelli parası artacağı için engelli maaşının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artış göstererek yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021 yılı için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Peki, 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün belirlendi. Peki, 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

2021 ocak ayı engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 yılı ocak ayının engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak sorusunu sormaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak maaşları yatırılır. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına aktarılacaktır. İşte engelli maaşları yatırılma takvimi şu şekilde;

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatırılır.

2021 engelli aylığı nereye yatacak?

Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere bölünmüştür. Engelli maaşını alacak olan kişiler, 2021 yılı engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip alabilecek.

2021 engelli aylığı ne kadar oldu?

2021 yılı engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artış göstermişti. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik göstermektedir. Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşların aylığı 509 liradan 536 liraya yükseldi. Yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya arttı.