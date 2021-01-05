  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

2021 engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 ocak ayı engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? 2021 engelli aylığı nereye yatacak? 2021 yılında alınacak olan asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok maaşa zam yapıldı. Bunlardan birisi de engelli aylığı oldu. 2021 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok vatandaş tarafından engelli maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:00:00 -
2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücreti açıklamasının ardından, engelli parası artacağı için engelli maaşının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artış göstererek yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021 yılı için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Peki, 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün belirlendi. Peki, 2021 engelli maaşı ne kadar oldu?

2021 ocak ayı engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 yılı ocak ayının engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak sorusunu sormaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak maaşları yatırılır. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına aktarılacaktır. İşte engelli maaşları yatırılma takvimi şu şekilde;

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatırılır.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatırılır.

2021 engelli aylığı nereye yatacak?

Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere bölünmüştür. Engelli maaşını alacak olan kişiler, 2021 yılı engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip alabilecek.

2021 engelli aylığı ne kadar oldu?

2021 yılı engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artış göstermişti. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik göstermektedir. Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşların aylığı 509 liradan 536 liraya yükseldi. Yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu
Ekonomi

Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası daha keşfedildiğini açıkladı.
Star TV'den sapkınlığa tam gaz devam! Bu ahlaksızlığı kim durduracak?
Gündem

Star TV'den sapkınlığa tam gaz devam! Bu ahlaksızlığı kim durduracak?

Çocukların ekran başında olduğu saatlerde Serap Paköz’ün sunduğu ve Star TV'de ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programında, sapkın ensest i..
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay