Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılı Şubat ayı en çok satan araba markaları belli oldu. Arabaya ilgisi olanlar ve araba almayı düşünenler en çok satan araba markalarını merak ediyorlar. Hangi arabalar daha çok satılıyor? 2021 En çok satan araba markaları hangileridir?

Ülkemizde bu yıl Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 daha büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesine ulaştı. Bu yıl otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 46,4 artarak toplam 13 bin 755 adet olarak belirlendi.

En çok satan araba markaları

Hafif ticari araç kategorisinde bulunan araçlar arasında Şubat ayında 4 bin 391 adetle Ford, en çok satan araba markaları listesinin zirvesine oturdu. 3 bin 786 adetle Fiat ikinci, 1.315 adetle de Volkswagen üçüncü sırada yer aldı. Peugeot 669 satışla dördüncü ve Dacia ise 650 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında en fazla satan otomobiller arasında birinci sıraya 7 bin 147 adetle Fiat oturdu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen takip etti. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci oldu.

Lüks ve spor araçlarda ise 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı yapıldı.