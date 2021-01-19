2021 EFT ücretleri ne kadar oldu? Güncel EFT tarifleri

Banka müşterilerinin, kendi bankasından başka bankaya para gönderme anlamında olan EFT işlemlerinde, bazı bankalar ücret kesintisi yapmasa da bazı bankalar bir miktar ücret kesintisi yapmaktadır. Yapılan bu ücret kesinti miktarları ise gönderilen miktara göre değişim gösteriyor.

2021 EFT ücretleri

1.000 TL'ye kadar olan EFT miktarları için:

Mobil: 1,20 TL

İnternet: 1,20 TL

Düzenli Ödeme: 1,20 TL

ATM: 2,40 TL

Şube ve diğer: 6 TL

1.000 ve 50 bin TL'ye kadar olan EFT miktarları için:

Mobil: 2,40 TL

İnternet: 2,40 TL

Düzenli Ödeme: 2,40 TL

ATM: 6 TL

Şube ve diğer: 12 TL

50 bin TL ve üzeri EFT miktarları için:

Mobil: 30 TL

İnternet: 30 TL

Düzenli Ödeme: 30 TL

ATM: 60 TL

Şube ve diğer: 120 TL