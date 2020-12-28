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Ekonomi 2021 doğum borçlanması ne kadar oldu? | Askerlik borçlanması ne kadar 2021
Ekonomi

2021 doğum borçlanması ne kadar oldu? | Askerlik borçlanması ne kadar 2021

Doğum borçlanması tutarı ne kadar? | Asgari ücret zammıyla birlikte doğum borcu ve askerlik borçlanması tutarları da değişti. Peki, doğum borçlanması ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:41:00 -
2021 doğum borçlanması ne kadar oldu? | Askerlik borçlanması ne kadar 2021

2021 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte doğum ve askerlik borçlanması tutarları da değişti. Peki, doğum borçlanması tutarı ne kadar?

2021 doğum borçlanması ne kadar oldu? | Askerlik borçlanması ne kadar 2021

Asgari ücret zammı pek çok kaleme zam yapılmasına yol açtı. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 TL’den 38.15 TL’ye, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 TL’ye çıktı.

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