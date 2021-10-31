2021 DGS ek üniversite kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıklandı. ÖSYM’Den yapılan açıklanda “15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi. 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları sonrası lisans programa kayıt hakkı elde eden adaylar şimdi de DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

2021 DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 DGS ek üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 DGS ek kayıtlar nasıl yapılacak?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.