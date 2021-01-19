Koronavirüs salgını ülkemizde ciddi boyutlara ulaşmasının ardından ekonomik anlamda birçok vatandaş sıkıntı yaşadı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara destek ödemeleri yapan devletimiz, 2020 yılı itibariyle bu destekleri arttırma kararı aldı. Yılın başından itibaren başlayan destekler 8’e yükseldi. Birçok vatandaşa yapılan bu destekler ile insanların maddi anlamda nefes alması hedefleniyor. Her ay verilen bu destekler temmuz ayı itibariyle de verilmeye devam edecek.

2021 Devlet tarafından yapılan maddi destekler nelerdir?

277 TL – 1460 TL arası ödeme yapılıyor; Yeni yılın getirdiği maddi zorlukları aşmak için devletimiz, vatandaşlarına yardım elini uzatmaktadır. Devletimiz, başvuran herkese 277 TL’den başlayan yardım desteği sağlıyor. Bu yardımlar muhtaç kesimdeki vatandaşlara iyi gelmektedir.

2020 Çeyiz yardımı SGK tarafından ödeniyor; Yetim kız çocuklarına yapılan destek kampanyası kapsamında bu kızlara evlenmek istemeleri halinde devlet tarafından çeyiz yardımı sağlanmaktadır. SGK’ya bağlı bir kurumda çalışırken anne veya babasını kaybeden kız çocuklarına yapılan yardımı SGK sağlamaktadır.

Muhtaç engelliye 2020’de 818 TL yardım; %40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek yapılmaktadır. Bu destekler sonucunda muhtaç engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. SGK güvencesi olmayan engelli vatandaşlara verilen bu aylık 818 TL olarak belirlenmiştir.

Evde bakım parası 2020’de 1500 TL ödenecek; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı, evde yaşlı veya engelli kişilere verilen bir maaş olarak bilinir. Yeni zamlanan maaş 1500 TL olarak duyuruldu.

Yaşlılık maaşı 2020’de 700 TL ödeniyor; SGK’ya bağlı bulunmayan ve 65 yaşını geçmiş vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı 2020 yılı itibariyle 700 TL olarak belli oldu. Yaşlılık maaşı almak isteyen kişiler valiliklere ilgili belgeler ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekir.

Emekli olmayan sigortalılara; Sigortası olan kişilerin emekliliğine az kaldığında işveren tarafından işten çıkarılması veya bir yerde SGK’lı olarak 4-5 yıl çalışılması durumunda SGK tarafından kişiye hakkediş parası ödenir.

716 TL cenaze yardımı 2020 yılında SGK’dan alabilirsiniz; Daha önce 360 gün sigorta primi yatırmış kişilerin ölmesi halinde verilen cenaze yardımı artık prim yatırmış olma şartı gerekmeden veriliyor. Kişi vefat etmesi durumunda birinci derece yakınları tarafından başvuru yapılması gereki. Başvuru halinde 716 TL olarak alınabilir. Bu yardım SGK tarafın sağlanmaktadır.

Doğum izninde anneye en az 6000 TL yardımı; Hamile kadınların doğumlarından önce ve sonrasında 4 aylık izne ayrılma hakları bulunur. Bu hakkı kullanan kadınlara 4 aylık maaşları devlet tarafından ödeinir. En az 6000 TL olarak ödenen doğum izni maaşları Ziraat Bankası aracılığıyla çocuk sahibi anneye ulaştırılır.

Rapor parası; Birçok işçi tarafından alınması unutulan paralardan birisi rapor parasıdır. SGK tarafından sağlanmaktadır. Rapor alan bir işçinin günlük kazancı işveren tarafından değil, SGK tarafından kişiye verilmektedir. Bu parayı almak isteyen kişiler SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekir.

Barınma desteği; 2020 yılında son olarak açıklanan yardımlardan birisi de barınma desteği kampanyası idi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada barınma desteği ile 10 Bin TL ile 25 Bin TL arasında muhtaç kişilere barınma desteği verileceği belirtildi. Başvuruları almaya başladığını duyuran Bakanlık, başvuruları onaylanan kişilere temmuz ayı itibariyle bu destekten yararlanmaya başlayacaklarını açıkladı.