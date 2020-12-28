2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

Bekçilik kurumunun yeniden faaliyete geçmesinin ardından binlerce bekçi alımı gerçekleştirildi. Bekçi alımlarına yoğun ilgi olurken, başvuruların fazla olmasında bekçi maaşlarının etkisi büyük bir etken oldu. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor.

Asgari ücrete yapılan zamma göre bekçi maaşları üzerinde henüz değişiklik yapılmadı. Güncel bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunları için bekçi maaşları 4,302,80 TL verilmektedir.

Lise mezunları için bekçi maaşları 4,352 TL ile 4,455,14 TL arasında verilmektedir.

Ön lisans mezunları için bekçi maaşları 4,357,50 ile 4,400 TL arasında verilmektedir.

Lisans mezunları için 4,404 ile 4,657 TL arasında verilmektedir.

