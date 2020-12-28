  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Pek çok vatandaş tarafından yeni yılda bekçi maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:44:00 -
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

Bekçilik kurumunun yeniden faaliyete geçmesinin ardından binlerce bekçi alımı gerçekleştirildi. Bekçi alımlarına yoğun ilgi olurken, başvuruların fazla olmasında bekçi maaşlarının etkisi büyük bir etken oldu. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor.

Asgari ücrete yapılan zamma göre bekçi maaşları üzerinde henüz değişiklik yapılmadı. Güncel bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunları için bekçi maaşları 4,302,80 TL verilmektedir.

Lise mezunları için bekçi maaşları 4,352 TL ile 4,455,14 TL arasında verilmektedir.

Ön lisans mezunları için bekçi maaşları 4,357,50 ile 4,400 TL arasında verilmektedir.

Lisans mezunları için 4,404 ile 4,657 TL arasında verilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Libya'da darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin tarafında duran Arap Parlamentosu'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı...
AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak
Ekonomi

AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde çalışan işçilerin yeni yılda asgari ücretinin en az 3 bin 506 liray..
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar

2020 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay