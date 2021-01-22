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Gündem 2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Gündem

2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı!

MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, askerlik yerleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:24:00 - 2021-01-22 10:33:36
2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı!

2021 yılı içerisinde vatani görevini yerine getirmek isteyen on binlerce askerlik yükümlüsü, bedelli başvurularını geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar tamamlamıştı. Adaylar şimdi ise 2021 bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti.

MSB şubat celbi 2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, askerlik yerleri belli oldu. ASAL tarafından yapıln açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır."

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