2021 Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler, koronavirüs tedbirleri kapsamında güz dönemini uzaktan eğitim ile tamamladılar. Öğrenciler yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini araştırıyor. Gözler, kabine toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Peki Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Bu akşam kabine toplantısı akabinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okulları, ilkokul, ortaokul ve liseler hakkında yeni düzenlemeyi bildirdi. Fakat üniversitelerin yüz yüze eğitime geçilmesi hakkında açıklama yapılmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim ile ilgili kararı YÖK başkanının açıklanması bekleniyor.