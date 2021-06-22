2021 AYT sınavı saat kaçta başlayacak? AYT sınavı kaçta biecek?YKS 2021 AYT sınavı ne kadar sürecek?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

2021 AYT sınav süresi YKS AYT sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

2021 ÖSYM YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Adaylara TYT’de 120 soru için 135 dakika, AYT’de 160 soru için 180 dakika, YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS'de yanında bulunması gerekenler YKS 2021

YKS 2020 sınavına az bir süre kala adaylar sınava girerken yanlarına neler alıp almayacağını araştırıyor. YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler? YKS'de yanında bulunması yasak olan eşyalar nelerdir? İşte detaylar...

YKS sınavında sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı ya da pasaport, ehliyet belgesi bulundurmaları zorunludur. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir.

YKS sınavında nelere dikkat edilmeli?

Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

YKS'ye girerken yanında bulundurması yasak olanlar neler?

Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.