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Eğitim 2021 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?
Eğitim

2021 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF, 2011 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan İstanbul Üniversitesi içerisinde lisans, ön lisans ve lisans tamamlama bölümleri bulunan açık öğretim fakültesidir. AUZEF öğrencileri, üç ders sınavının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, 2021 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 20:57:00 -
2021 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF üniversitesinin tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. Bu sene en fazla üç dersinden başarısız olan öğrenciler, mezun olabilmek için üç ders sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Eğitim öğretim yılı içerisinde ilgili dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olan öğrenci mezuniyete üç ders sınavına giriş yapabilir. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/ başarılı olamayan öğrenciler “Mezuniyete Üç Ders Sınavı” na giremez. 2020 Yılı AUZEF Mezuniyete Üç Ders Online Sınavı 25 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak.

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