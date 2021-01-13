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Ekonomi 2021 Asgari ücret işveren maaliyeti ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 Asgari ücret işveren maaliyeti ne kadar oldu?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işverenler de asgari ücret maliyet tutarını merak etmeye başladılar. 2021 Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:03:00 -
2021 Asgari ücret işveren maaliyeti ne kadar oldu?

2020 yılında 2324 TL asgari ücret ile çalışan işçilerin 2021 yılında alacağı asgari ücret, gelen zamla birlikte 2825 TL oldu.

Asgari ücret ile çalışanlar net olarak alması gereken asgari ücret 2825 TL olurken işçilere 2825 TL asgari ücret verecek olan işverenler de 2021 Asgari ücret işveren maliyetini araştırmaya başladılar.

2021 asgari ücret işveren maliyeti

2021 yılı net asgari ücret yüzde 21.56 artış ile 2.825,90 TL olarak belirlenirken 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla brüt asgari ücret aylık 3.577,50 TL oldu.

2021 Asgari ücret tarifesine göre, brüt asgari ücret üzerinden, işçi adına ödenen vergi ve SGK primleri düşüldükten sonra, asgari ücretli personelin eline geçen net asgari ücret 2.825,90 TL oldu.

Ancak 2021 yılında asgari ücretli bir işçinin, işverene maliyeti, %5 SGK indirimi de hesaplamalara katıldığında 4.203,56 TL olduğu görüldü.

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