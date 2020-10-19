2021 asgari ücret! Asgari ücrete ne kadar zam var?

2021’e sayılı günler kala milyonlarca çalışan 2021 asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari ücretle çalışanlar yeni yılda asgari ücrete ne kadar zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Koronavirüs salgını sürecinde hem gıdada hem sağlık giderlerinde hem kira ve ulaşım giderlerinde fiyatlarda bir hayli artış söz konusu oldu. Milyonlarca çalışan salgın nedeniyle fiyatlardaki artışı ile geçim zorluğundan dolayı 2021 yılına ilişkin asgari ücret zammının geçen yıllara göre daha yüksek oranda zam yapılmasını bekliyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ne kadar zam yapar? Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ ne kadar olur?

Asgari ücretin belirlenmesinde en büyük kriter yıl sonu enflasyon rakamları. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı 2020 yılı yılına ilişkin enflasyon verileri 2021 asgari ücrete yapılacak zam oranına da etkileyecek olmasından dolayı enflasyon rakamları merak edilmeye başlandı.

Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor.

Asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı. 2021 yılına ilişkin asgari ücretin net 2 bin 520 TL olması beklenilmekte. 2020 yılına ilişkin asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı.

Milyonlarca çalışan tarafından yeni yılın yaklaşması ile asgari ücret araştırmaları hız kazandı. Yeni yılda uygulanması beklenen asgari ücret zammı araştırılırken konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücretten her ay kesilen 375 lira gelir vergisinin bundan sonra kesilmemesi Meclis’in gündeminde. Bu talep kabul edilirse asgari ücrete 375 lira artış yapılacak.