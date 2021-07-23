2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
AÖF, açık öğretim sistemiyle üniversite eğitimi veren bir eğitim sistemidir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı. Kayıt işlemleri sonrasında öğrenciler, yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavının nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖF yaz okulunun sınavları, 4 Eylül 2021 tarihinde yapılması ÖSYM tarafından planlanıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.