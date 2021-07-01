Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları "2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman olacak?" sorusunu gündeme getirdi. 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF yaz okulu ücretleri ve merak edilen detaylar...

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yaz Okulu Başvuru ve Kayıt Kılavuzunun yayınlandığı bildirildi. Yaz okulu kayıtları AÖF tarafından bu yıl 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçecek ve yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenecek.

AÖF yaz okulu kayıtları yapılır?

-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,

-FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.

-Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.

- Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.

-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

- 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kayıt durumu AKTİF ise yaz okulunda da öğrencinin kayıt durumu AKTİF olacaktır. Ancak öğrencinin bahar döneminde kayıt durumu PASİF ise yaz okuluna kayıt yaptırmış olsa dahi kayıt durumu değişmeyerek PASİF kalacaktır. Yaz okulunda kayıt durumu PASİF olan öğrenci, kayıt yaptırmış olsa bile öğrencilik haklarından yararlanamaz.