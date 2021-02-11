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İSLAM 2021 Ankara imsak vakti | Ankara sahur iftar vakti
İSLAM

2021 Ankara imsak vakti | Ankara sahur iftar vakti

Ankara sahur saat kaçta 13 Şubat | 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başlayacak. Üç aylara oruç tutarak geçirmek isteyenler şimdiden iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, üç aylarda her gün oruç tutulur mu? Ankara iftar vakti 2021 | İl il iftar sahur vakti 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:09:00 -
2021 Ankara imsak vakti | Ankara sahur iftar vakti

Ankara iftar saati | Recep, Şaban ve Ramazan ayı halk arasında üç aylar olarak biliniyor. Mübarek üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Oruç tutacak olanlar yaşadıkları şehirlerdeki sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara’da akşam ezanı kaçta okunacak?

2021 Ankara imsak vakti | Ankara sahur iftar vakti

 

Üç aylarda her gün oruç tutulur mu?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Recep ve Şaban aylarında, diğer aylara oranla daha çok nafile oruç tuttuğu hadis kaynaklarında yer almakta (Buhârî, “Savm”, 52, 53), fakat bu iki ayı aralıksız oruçlu geçirdiği bilinmemektedir. Dolayısı ile Ramazana ilaveten Recep ve Şaban aylarını da bütünü ile oruçlu geçirmek sakıncalı olmamakla beraber sünnete uyarak bu aylarda birer gün olsun oruca ara vermek uygun olur.

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