2021 AGİ ne kadar?

2021 asgari ücret belli mi? Asgari ücret zammı ve AGİ’nin 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı boyunca milyonlarca kişi “Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu? | AGİ 2021 ne kadar? | Agi’ye ne kadar zam yapılacak?