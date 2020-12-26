2021 AGİ ne kadar?
2021 asgari ücret belli mi? Asgari ücret zammı ve AGİ’nin 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı boyunca milyonlarca kişi “Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu? | AGİ 2021 ne kadar? | Agi’ye ne kadar zam yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücretinin belli olacağı son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Peki, AGi ne kadar?
2021 AGİ ne kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
TÜİK verilerine göre zam yapılırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Hazırladığımız tablo yüzde 20’lik zam yapılması halinde geçerli olacak. İşte, AGİ 2021 tahminleri:
Bekar 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 317,84 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL
Evli eşi çalışan 264,87 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL