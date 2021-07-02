2021 - 2022 yılında okullar hangi ay açılacak?
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin başlamasıyla beraber okulların ne zaman açılacağına ilişkin aramalar da şimdiden başladı. Öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2021 - 2022 yılında okullar hangi ay açılacak?
2021-2022 Eğitim yılı için heyecan dorukta. Yeni yılda liseye başlayacak olan öğrenciler liseler ne zaman açılacak 2021 araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?
2021 - 2022 yılında okullar hangi ay açılacak?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.
17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.