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Teknoloji 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
Teknoloji

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Araştırma şirketi Canalsy, 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satılan telefon markalarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:34:00 -
2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Araştırma ve analiz şirketi Canalsy, 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan telefon markaları listesini yayınladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan rapora göre 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren firma, ABD merkezli teknoloji devi Apple oldu.

Apple'ın en çok satılan akıllı telefon modelleri ise iPhone 11 ve iPhone SE oldu. Verilere göre iPhone 11'in satış miktarı 16 milyon, iPhone SE'nin satış miktarı 10 milyon olarak kayıtlara geçti.

Apple'ı Samsung takip etti. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A12s isimli akıllı telefonu, 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satılan 3. telefon oldu.

İşte 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar listesi

Apple iPhone 11
Apple iPhone SE
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A51
Redmi Note 9
Redmi 9
Samsung Galaxy A31
Redmi 9A
Samsung Galaxy A01 Core

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