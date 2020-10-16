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Dünya 2020’nin ilk yarısında 5 bin 300’den fazla kişi ABD vatandaşlığından çıkmak istedi
Dünya

2020’nin ilk yarısında 5 bin 300’den fazla kişi ABD vatandaşlığından çıkmak istedi

2020’nin ilk yarısında 5 bin 300’den fazla Amerikalının ABD vatandaşlığından ayrıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:45:00 -
2020’nin ilk yarısında 5 bin 300’den fazla kişi ABD vatandaşlığından çıkmak istedi

Her üç ayda isim listesini yayımlayan devletin resmi gazetesi Federal Sicil’e göre, 2020’nin ilk 6 aylık kayıtlarında 5 bin 313 Amerikalı vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunduğu göze çarptı.

Uzmanlar, oranın aynı şekilde devam etmesi halinde yıl sonuna kadar 10 bin kişinin Amerikan vatandaşlığından çıkabileceği konusunda tahminlerde bulundu.

ABD’nin son 10 yılda 37 bin kişinin pasaportlarını ve yeşil kartlarını iptal ettiği belirtilirken, 2016 yılında sadece 5 bin 409 kişi Amerikan vatandaşlığından çıkmıştı.

Uzmanlar, vatandaşlıktan çıkmada en büyük nedenin ABD dışında yaşayan vatandaşların her yıl vergi beyannamelerini doldurma yükümlülüğünden kurtulma isteğinden dolayı olduğu düşünülüyor.

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